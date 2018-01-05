03:47 05 января 2018 0

Программист намерен детально изучить позитивные и негативные аспекты использования криптовалютных операций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о возможности использования криптовалют в службах сайта. Предприниматель считает, что криптовалюты помогут сделать его соцсеть менее централизованной.

«Существуют два важных контр-тренда — шифрование и криптовалюты — которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование — ред.) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Подводя итоги 2017 года, он также рассказал, что прочитал 25 книг, посетил каждый из американских штатов, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский (севернокитайский диалект — ред.), передают РИА «Новости».