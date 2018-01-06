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06 января 2018
10:09  06 января 2018 0

«Силы зла вступили в схватку с силами добра». Зюганов поздравил россиян с Рождеством цитатами из Библии

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов уверяет, что знает о настоящих нуждах россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

На сайте КПРФ опубликовано рождественское обращение лидера коммунистов Геннадия Зюганова к россиянам. Он призывает жителей страны не быть на своей земле временщиками.

Зюганов отмечает, что все люди в Рождество Христово живут с мыслями о будущем. «Одним днем живут только временщики, одержимые жаждой наживы, готовые ради своего обогащения попрать любые нравственные нормы и следующие принципу „после нас — хоть потоп“», — пишет глава КПРФ.

Ситуацию, когда богатства огромной державы принадлежат «кучке олигархов», Зюганов считает крайне несправедливой. «Многие сферы экономики управляются хищниками-глобалистами — это не только результат деятельности власть имущих, отделывающихся от народа отговорками „денег нет“. Мы все ответственны за Россию! Наше непростое время требует от каждого социальной активности и ответственного политического выбора», — заявляет Геннадий Зюганов. Он добавляет, что «хлеб наш насущный — продовольственная безопасность России».

Геннадий Зюганов говорит, что «как два тысячелетия назад, как во всю историю человечества, силы зла вступили в беспощадную схватку с силами добра. И вновь продолжается бой…» Он подчеркивает, что у коммунистов во главе угла «вечные идеалы»: мир — народам, земля — тем, кто на ней трудится, природные богатства — всем гражданам страны, власть — трудящимся. «„Вся Россия — наш сад“, как сказал устами своего героя великий Чехов, осознавая, что ни уходящая старая Россия, ни нарождающийся капитализм не осчастливят страну. „Через четыре года здесь будет город-сад“, — такие слова услышал некогда поэт Маяковский в звуках капель воды и в потрескивании лучины в землянках строителей новой советской державы», — цитирует русских и советских классиков главный коммунист России.

Лидер коммунистов пишет о верности заветам предков — верности идеалам равенства и справедливости, дружбы и мира, создании достойной жизни для народа. Он желает «здравия и достойной жизни каждому гражданину, благоденствия каждой семье, терпения и стойкости Державе, мудрости и ответственности власть предержащим, мира и процветания всем народам Земли».

Нина Калинина
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