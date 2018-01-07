Украине предложили вернуть России половину страны после слов об «оккупации»

19:33 07 января 2018 10

Леонид Калашников напомнил, какие территории до создания СССР не были в составе Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме считают, что Украине придется вернуть в состав России половину страны, если она признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР. Об этом заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым», — цитирует Калашникова РИА «Новости». Он напомнил, что Харьков, Днепропетровск и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины.

Как писало «URA.RU», ранее на Украине потребовали официально признать советский режим «оккупационным». Действующему руководству страны необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики, которая существовала в 1917—1921 годах, считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.