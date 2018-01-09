Пустыню Сахару засыпало снегом. ФОТО

В пустыне в январе выпало 40 сантиметров осадков
Самая большая пустыня планеты покрылась снегом. На севере Сахары за сутки выпало около 40 сантиметров осадков.
Снег в Сахаре в январе выпадает второй год подряд: в 2016 году необычное явление произошло в январе. До того осадков не было с 1979 года, сообщает сайт kp.ru. Средняя же температура воздуха здесь зимой не ниже 6 градусов по Цельсию, что выше точки замерзания воды.
Отметим, снегопад начался утром 7 января в районе алжирского города Айн-Сефра. Сугробы при этом пролежали на дюнах недолго — уже к вечеру они начали таять, пишет «Федеральное агентство новостей».