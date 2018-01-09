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09 января 2018
08:08  09 января 2018 1

Пустыню Сахару засыпало снегом. ФОТО

В пустыне в январе выпало 40 сантиметров осадковФото: twitter AntonioParis

Самая большая пустыня планеты покрылась снегом. На севере Сахары за сутки выпало около 40 сантиметров осадков.

Снег в Сахаре в январе выпадает второй год подряд: в 2016 году необычное явление произошло в январе. До того осадков не было с 1979 года, сообщает сайт kp.ru. Средняя же температура воздуха здесь зимой не ниже 6 градусов по Цельсию, что выше точки замерзания воды.

Отметим, снегопад начался утром 7 января в районе алжирского города Айн-Сефра. Сугробы при этом пролежали на дюнах недолго — уже к вечеру они начали таять, пишет «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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