У сына Андрея Малахова появился брат

В семье телеведущего Андрея Малахова пополнение — у его первенца Александра, имя которому выбрали телезрители, появился брат. Младшая сестра жены шоумена Натальи Шкулевой тоже родила сына.
Елена Шкулева впервые стала матерью, пишет StarHt. Она родила мальчика весом 4020 граммов и ростом 56 сантиметров в одном из московских перинатальных центров. Роды прошли успешно, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Имя ребенка пока неизвестно.
Младшая сестра супруги Малахова замужем уже на протяжении нескольких лет. О ее беременности стало известно осенью прошлого года, когда при выходе в свет уже был явно виден округлившийся живот. Отмечается, что сестры Шкулевы со своими семьями живут на одной улице, поэтому в будущей дружбе двоюродных братьев никто не сомневается.
«URA.RU» писало, что у Андрея Малахова и Натальи Шкулевой родился сын 16 ноября. Появлению на свет наследника ведущий посвятил отдельное шоу, напоминает «Утро.ру». Поклонники сестер Шкулевых радуются за них, так как родственницам удалось забеременеть практически одновременно.