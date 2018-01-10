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10 января 2018
Главные новости Москвы
10:27  10 января 2018 0

Сибирские чиновники поселили несколько семей в подвале с крысами. ВИДЕО

Подвальные помещения совершенно непригодны для проживанияФото: скрин видео НТВ

Несколько барнаульских семей уже много лет живут в подвальном помещении на улице Червонной: чиновники не предоставили им другого жилья после выселения. Это стало поводом для проведения доследственной проверки, сообщает НТВ.

Раньше в этом здании располагался интернат, сейчас там детский сад и оздоровительный клуб. Жители дома прописаны там уже многие годы и вынуждены терпеть условия, абсолютно непригодные для жизни: у них нет возможности решить жилищный вопрос. В подвале им приходится мыться в тазиках, соседствовать с крысами и держать собак для защиты. В последнее время ко всему прочему добавились еще периодическое отключение электричества и другие неудобства, которые создает собственник здания: у детсада на подвальные помещения есть собственные планы.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю намерено разобраться в сложившейся ситуации и провести доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет «Алтайская правда». Также следователи дадут правовую оценку действиям чиновников, не принимающих мер по решению жилищной проблемы граждан.

Видео: НТВ.

Ранее жители Ханты-Мансийска пожаловались на условия проживания в одном из деревянных домов города. Как писало «URA.RU», в нем постоянно прорывает канализационные трубы, стоит ужасный запах, а жильцы страдают от болезней. Здание дополнительно проверят и примут решение либо о его ремонте, либо о сносе.

Ксения Томашова
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