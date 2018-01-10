Сибирские чиновники поселили несколько семей в подвале с крысами. ВИДЕО

Несколько барнаульских семей уже много лет живут в подвальном помещении на улице Червонной: чиновники не предоставили им другого жилья после выселения. Это стало поводом для проведения доследственной проверки, сообщает НТВ.
Раньше в этом здании располагался интернат, сейчас там детский сад и оздоровительный клуб. Жители дома прописаны там уже многие годы и вынуждены терпеть условия, абсолютно непригодные для жизни: у них нет возможности решить жилищный вопрос. В подвале им приходится мыться в тазиках, соседствовать с крысами и держать собак для защиты. В последнее время ко всему прочему добавились еще периодическое отключение электричества и другие неудобства, которые создает собственник здания: у детсада на подвальные помещения есть собственные планы.
Следственное управление СКР по Алтайскому краю намерено разобраться в сложившейся ситуации и провести доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет «Алтайская правда». Также следователи дадут правовую оценку действиям чиновников, не принимающих мер по решению жилищной проблемы граждан.
Видео: НТВ.
Ранее жители Ханты-Мансийска пожаловались на условия проживания в одном из деревянных домов города. Как писало «URA.RU», в нем постоянно прорывает канализационные трубы, стоит ужасный запах, а жильцы страдают от болезней. Здание дополнительно проверят и примут решение либо о его ремонте, либо о сносе.