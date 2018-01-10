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10 января 2018
Главные новости Москвы
14:08  10 января 2018 2

Турфирма ищет профессиональных бездельников для отдыха на пляже

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, туристы, пляж, турция, жара, купание в море
Лучшим пляжным тунеядцам обещана высокая зарплатаФото: depositphotos.com

Крупнейшая в мире туристическая компания TUI ищет профессионального бездельника. В объявлении на сайте компании сказано, что в обязанности лодыря будет входить следующее: «подолгу сидеть в шезлонге, слушая музыку, читая книги и наслаждаясь жизнью». По замыслу акции, глядя на безмятежно отдыхающего человека, клиенты начнут активнее покупать путевки.

Сейчас на сайте открыты сразу четыре вакансии для тунеядцев, сообщает Life. В Стокгольме в офисе компании оборудовано специальное помещение, где имитируется пляж. Лентяю надо будет слушать музыку, читать книги, дремать и даже медитировать. Самое главное, ничего не делать при этом. Приходящие за путевками люди будут видеть расслабленных работников. Таким образом в турфирме надеются увеличить количество клиентов.

От тунеядцев не требуют каких-то особых навыков или образования. Единственное: соискатель должен обладать неспособностью к нестандартному мышлению, ненавистью к словам «производительность» и «дедлайн», а также любовью к сидению или лежанию.

Бездельникам обещана высокая почасовая оплата, однако сумма зарплаты пока не разглашается. Заявки принимаются до 14 января.

Турфирма обещает бездельникам высокую зарплату
Фото: tui.se

Александр Лукманов
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