Крупнейшая в мире туристическая компания TUI ищет профессионального бездельника. В объявлении на сайте компании сказано, что в обязанности лодыря будет входить следующее: «подолгу сидеть в шезлонге, слушая музыку, читая книги и наслаждаясь жизнью». По замыслу акции, глядя на безмятежно отдыхающего человека, клиенты начнут активнее покупать путевки.
Сейчас на сайте открыты сразу четыре вакансии для тунеядцев, сообщает Life. В Стокгольме в офисе компании оборудовано специальное помещение, где имитируется пляж. Лентяю надо будет слушать музыку, читать книги, дремать и даже медитировать. Самое главное, ничего не делать при этом. Приходящие за путевками люди будут видеть расслабленных работников. Таким образом в турфирме надеются увеличить количество клиентов.
От тунеядцев не требуют каких-то особых навыков или образования. Единственное: соискатель должен обладать неспособностью к нестандартному мышлению, ненавистью к словам «производительность» и «дедлайн», а также любовью к сидению или лежанию.
Бездельникам обещана высокая почасовая оплата, однако сумма зарплаты пока не разглашается. Заявки принимаются до 14 января.