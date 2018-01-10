Путин сменил послов России в Германии и в Уругвае

17:07 10 января 2018 0

Владимир Путин подпписал указы о новых назначениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Уругвае — им стал Николай Софинский, а Сергей Нечаев возглавил российскую дипмиссию в Германии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 10 января.

Софинский, сменивший на посту Алексея Лабецкого (возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года), также назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции. Софинский родился в 1958 году, с 2011 по 2015 год он был послом России в Перу.

Сергей Нечаев назначен новым послом России в Германии вместо Владимира Гринина. Как говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ, Нечаев с 24 августа 2015 года являлся директором Третьего Европейского департамента, отмечает «Федеральное агентство новостей».