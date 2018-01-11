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12 января 2018
11 января 2018
22:48  11 января 2018 0

Групповой секс в машине закончился массовой аварией. ВИДЕО

Loshadka party в Телеклубе. Екатеринбург, loshadka, loshadka party, бдсм, печати
Жители Кирова решили устроить секс-вечеринку в машинеФото: Дарья Попова © URA.RU (архив)

В Кирове секс втроем в машине для пьяных молодых людей закончился аварией. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря на Октябрьском проспекте. Компания сильно выпивших молодых людей решила прокатиться на автомобиле Hyundai Solaris. Во время поездки двое мужчин склонили свою спутницу к сексу.

«Мое предложение: снимаем бассейн — тогда все ваше», — заявила девушка. Подчеркнув, что не будет заниматься сексом с двумя мужчинами одновременно, только «по очереди», пишет телеканал 360. Затем дама все же согласилась на интим в машине. Все закончилось тем, что водитель дважды проехал на красный свет, врезался в автомобиль Honda Accord и задел таксиста на Chervolet.

В аварии пострадали два человека, включая водителя Hyundai. Ему грозит лишение прав и арест. «Я попросила подвезти, этот… разогнался. И давай че-то на красный ехать. А я от испуга выбежала из машины», — объяснила прибывшим на место ДТП полицейским девушка.

Накануне житель Флориды пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение. Нарушитель позвонил в «911» и сказал, что сел за руль, когда был немного пьян. Он смог назвать только свое имя, потому что фамилии не вспомнил, пишет «Ридус».

Артем Косых
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