19:12 16 января 2018 6

Грудинин отвечал на вопрос о национальных корпорациях Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приписал слова Ленина Сталину. Инцидент произошел на большой пресс-конференции ТАСС, где коммунисты представили программу своего кандидата, передает корреспондент «URA.RU».

Отвечая на вопрос одного из журналистов о национальных корпорациях, кандидат вспомнил фразу советского вождя. «Как говорил Сталин: по форме правильно, а по сути — издевательство», — сказал Грудинин. Между тем известно, что эта фраза принадлежала Ленину.

Комментируя продовольственный налог в 1921 году, Ленин подверг критике российских бюрократов. «Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а по сути издевательство?» — заявлял вождь мирового пролетариата.

Оговорку кандидата от КПРФ, который, впрочем, не является членом коммунистической партии, активно обсуждают в Сети. «Настоящий коммунист!» — иронизируют пользователи.