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17 января 2018
16 января 2018
19:12  16 января 2018 6

Грудинин провалил экзамен по истории КПСС. Кандидат от КПРФ перепутал Ленина со Сталиным

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Грудинин отвечал на вопрос о национальных корпорацияхФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приписал слова Ленина Сталину. Инцидент произошел на большой пресс-конференции ТАСС, где коммунисты представили программу своего кандидата, передает корреспондент «URA.RU».

Отвечая на вопрос одного из журналистов о национальных корпорациях, кандидат вспомнил фразу советского вождя. «Как говорил Сталин: по форме правильно, а по сути — издевательство», — сказал Грудинин. Между тем известно, что эта фраза принадлежала Ленину.

Комментируя продовольственный налог в 1921 году, Ленин подверг критике российских бюрократов. «Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а по сути издевательство?» — заявлял вождь мирового пролетариата.

Оговорку кандидата от КПРФ, который, впрочем, не является членом коммунистической партии, активно обсуждают в Сети. «Настоящий коммунист!» — иронизируют пользователи.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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