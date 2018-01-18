20:53 18 января 2018 8

Россиян не впечатлила форма олимпийцев Фото: ZASPORT

Официальный поставщик экипировки Олимпийского комитета России, компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесён логотип OAR — Olympic Athlete from Russia», — цитирует пресс-релиз компании RT. Производители спортивной формы подчеркнули, что согласно регламенту Международного олимпийского комитета (МОК) нейтральная форма не должна содержать символики Российской Федерации — флага и герба.

Экипировка российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, начнется с 22 января и продлится до 7 февраля включительно.

В Сети форму спортсменов раскритиковали. «Впечатление, что это урбан аутфит Гоши Рубчинского лет через 20… И полторашку пива для антуража… На корточки и пакетик семок… Вместо полосок сбоку, которые действительно напоминают антураж „спортики, семки и пивасик“ можно было сделать узор витиеватый…», — оставляют отзывы в недовольные россияне.

Как писало «URA.RU», ZASPORT принадлежит Анастасии Задориной — дочери руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России. В феврале 2017 года она выиграла право одевать российскую сборную, прервав 15-летнюю монополию группы Bosco Михаила Куснировича на выпуск одежды для российских олимпийцев.