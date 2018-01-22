{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
17:43  22 января 2018 2

Юрист Навального рассказал, на что ушли средства его сторонников

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогер собирал деньги на предвыборную агитацию, вести которую не собиралсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Во время заседания суда о ликвидации фонда, собиравшего средства на предвыборную кампанию Алексея Навального, один из юристов блогера пояснил, что никакой избирательной агитации не велось. По его словам, собранные со сторонников деньги расходовались на иные цели.

Судья на заседании о ликвидации фонда «Пятое время года» задал вопрос, касающийся расходования средств организации. В первую очередь — тратились ли они на избирательную кампанию Навального. «Предвыборной кампании не было — была общественная кампания», — заявил на это представитель фонда. «Ясно, то есть юрист Навального признал, что изначально участия в выборах не планировалось. Хомячкам-донатерам привет», — прокомментировал ответ юриста член Общественной палаты РФ юрист Илья Ремесло.

Решение о ликвидации фонда «Пятое время года» Мещанский суд Москвы принял в понедельник, 22 января. Основанием стали результаты внеплановой проверки, проведенной по требованию минюста, заподозрившего организацию в ведении неуставной деятельности и осуществлении нецелевых расходов, напоминает ТАСС. Общественная организация занималась финансированием штаба блогера Навального.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров