Юрист Навального рассказал, на что ушли средства его сторонников

17:43 22 января 2018 2

Блогер собирал деньги на предвыборную агитацию, вести которую не собирался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время заседания суда о ликвидации фонда, собиравшего средства на предвыборную кампанию Алексея Навального, один из юристов блогера пояснил, что никакой избирательной агитации не велось. По его словам, собранные со сторонников деньги расходовались на иные цели.

Судья на заседании о ликвидации фонда «Пятое время года» задал вопрос, касающийся расходования средств организации. В первую очередь — тратились ли они на избирательную кампанию Навального. «Предвыборной кампании не было — была общественная кампания», — заявил на это представитель фонда. «Ясно, то есть юрист Навального признал, что изначально участия в выборах не планировалось. Хомячкам-донатерам привет», — прокомментировал ответ юриста член Общественной палаты РФ юрист Илья Ремесло.

Решение о ликвидации фонда «Пятое время года» Мещанский суд Москвы принял в понедельник, 22 января. Основанием стали результаты внеплановой проверки, проведенной по требованию минюста, заподозрившего организацию в ведении неуставной деятельности и осуществлении нецелевых расходов, напоминает ТАСС. Общественная организация занималась финансированием штаба блогера Навального.