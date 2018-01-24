Жириновский предложил платить за отказ от аборта и отменить алименты

16:09 24 января 2018 2

Владимир Жириновский считает, что за отказ от аборта нужно платить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул сразу две новых инициативы. Во-первых, он предложил выплачивать материнский капитал женщинам, которые отказались от аборта и передали ребенка государству. Второе нововведение — освободить от алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье.

«Мы даем за второго ребенка 500 тысяч. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим тоже 300 тысяч. Она не будет делать аборт — ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит… Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч», — цитирует Жириновского РИА «Новости».

Политика также взволновали права мужчин, которые вынуждены не только платить алименты, но и содержать свою новую семью. Жириновский посчитал несправедливым тот факт, что женщине при рождении второго ребенка выплачивают маткапитал, а мужчине в той же ситуации в новой семье не платят ничего. «Если государство дает за первого ребенка 500 тысяч, а он (мужчина) уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить (от алиментов), если он еще становится отцом. У него денег нет… на первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — сказал политик.

Ранее Владимир Жириновский пообещал, что в случае своей победы на выборах объявит в стране амнистию и введет талоны на питание.