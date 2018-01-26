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27 января 2018
26 января 2018
18:14  26 января 2018 4

Песков рассказал о переговорах Кремля с МОК по поводу участия российских спортсменов

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий
Дмитрий Песков: Кремль постоянно ведет переговоры с МОКФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремль поддерживает спортсменов, отстаивающих свое право на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что власти находятся в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Это их право, безусловно, мы поддерживаем и поддерживали наших спортсменов», — цитирует Пескова RT. Москва добивается от МОК прояснения ситуации по спортсменам, которым было отказано в участии в Играх. Кроме того, международная организация, по словам Пескова, должна обеспечить интересы тех атлетов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что целый ряд ведущих российских спортсменов, никогда не имевших отношения к допинговым скандалам, отстранили от участия в Играх в Пхенчане. В их числе известные уральцы. Накануне биатлонист Антон Шипулин написал в МОК письмо с просьбой разъяснить ситуацию по его участию в Олимпийских играх. Его примеру последовал российский шорт-трекист, 32-летний Виктор Ан.

Ранее МОК вычеркнул из списка приглашенных 111 «чистых» российских спортсменов, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Устранены практически все титулованные атлеты, которые могли бороться за медали. По решению МОК от России на Олимпиаду в Пхенчан пустят только 169 российских спортсменов, среди них 16 уральцев.

Нина Калинина
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