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28 января 2018
27 января 2018
20:55  27 января 2018 2

Бузова и ее фанаты стали жертвами жестокой аферы. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга предупредила, что никогда не берет деньги за фото и общениеФото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Ольга Бузова записала видеообращение к своим поклонникам из Чебоксар, которых неизвестные мошенники собрали на спектакль певицы и телеведущей. Объявленная творческая встреча оказалась фейком, но злоумышленники успели собрать с почитателей экс-звезды «Дома-2» деньги за автографы и фотографии с ней. В итоге, прождав три часа, разочарованные чебоксарцы разошлись.

«Мои дорогие, мои любимые! Мне так грустно, что сегодня в Чебоксарах произошла такая ужасная история! Вы ждали меня, готовились к встрече, пришли с подарками, а руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу!» — написала Бузова в Instagram.

Звезда обещает подключить к расследованию происшествия своих юристов. Впредь же она советует проверять подлинность объявлений о встречах на ее странице в «Инстаграме», где дублируется информация о всех мероприятиях с ее участием.

Алексей Шумов
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