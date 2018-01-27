Ольга Бузова записала видеообращение к своим поклонникам из Чебоксар, которых неизвестные мошенники собрали на спектакль певицы и телеведущей. Объявленная творческая встреча оказалась фейком, но злоумышленники успели собрать с почитателей экс-звезды «Дома-2» деньги за автографы и фотографии с ней. В итоге, прождав три часа, разочарованные чебоксарцы разошлись.
«Мои дорогие, мои любимые! Мне так грустно, что сегодня в Чебоксарах произошла такая ужасная история! Вы ждали меня, готовились к встрече, пришли с подарками, а руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу!» — написала Бузова в Instagram.
Звезда обещает подключить к расследованию происшествия своих юристов. Впредь же она советует проверять подлинность объявлений о встречах на ее странице в «Инстаграме», где дублируется информация о всех мероприятиях с ее участием.