В столице Франции река Сена вышла и берегов. В результате наводнения эвакуировано около 1,5 тысяч горожан, сотни домов остались без электричества, судоходство по реке остановлено. В парижских музеях принимают меры для сохранения произведений искусства — например, Лувр полностью прекратит работу.
В понедельник, 29 января, уровень воды в Сене из-за мощных ливней поднялся до пиковой отметки 5,84 метра, сообщает RT. Как отмечает Nation News, дожди идут в Париже уже больше недели. По данным метеорологов, на французскую столицу надвигается еще один циклон: синоптики прогнозируют новые дожди на среду, 31 января.
Помимо прочего, стало известно, что после разлива Сены Париж заполонили полчища крыс. Всего городские власти оценивают ущерб от наводнения почти в полтора миллиарда евро, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало, что ученые предвещают всемирный потоп уже примерно через 25 лет. Глобальное потепление пробудит водную стихию — усилятся штормы и ливни во многих частях света, что приведет к наводнениям. В зоне риска, по мнению специалистов, в первую очередь находятся некоторые европейские регионы, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия и Китай.