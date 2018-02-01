02:08 01 февраля 2018 0

После ограбления ювелирного, злоумышленники попытались скрыться на машине Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за преступниками, которые ограбили ювелирный магазин. Инцидент произошел вечером 31 января на углу Индустриального и Ириновского проспектов.

После налета на ювелирный магазин, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, но подоспевший полицейский бросился за налетчиками и открыл стрельбу из табельного оружия. Преступники открыли ответный огонь, ранив правоохранителя в ногу. Один из подозреваемых сумел скрыться, а двое получили ранения. Грабители были схвачены и доставлены в больницу, передает телеканал 360.

По предварительным данным, угрозы для жизни полицейского нет. На месте происшествия работают следователи и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статьям «разбой» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».