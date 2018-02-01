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01 февраля 2018
31 января 2018
02:08  01 февраля 2018 0

В Санкт-Петербурге грабители ювелирного салона устроили перестрелку с полицией. Один силовик ранен

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
После ограбления ювелирного, злоумышленники попытались скрыться на машинеФото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за преступниками, которые ограбили ювелирный магазин. Инцидент произошел вечером 31 января на углу Индустриального и Ириновского проспектов.

После налета на ювелирный магазин, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, но подоспевший полицейский бросился за налетчиками и открыл стрельбу из табельного оружия. Преступники открыли ответный огонь, ранив правоохранителя в ногу. Один из подозреваемых сумел скрыться, а двое получили ранения. Грабители были схвачены и доставлены в больницу, передает телеканал 360.

По предварительным данным, угрозы для жизни полицейского нет. На месте происшествия работают следователи и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статьям «разбой» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Александр Черноскутов
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