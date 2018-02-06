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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:12  06 февраля 2018 12

Памфилова предложила уволиться депутату, критикующему выборы. «Проводит параллель между собой и обезьяной»

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла, жест рукой
Памфиловой жаль депутата, который «проводит параллель между собой и обезьяной»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ответила депутату Госдумы от КПРФ Тамаре Плетневой, которая считает, что в России нет выборов, а есть только фальсификации. Памфилова предложила народной избраннице быть «последовательной» и сдать думский мандат.

Председатель ЦИК на заседании избиркома сказал, что Плетнева — уважаемый депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она уже много раз избиралась, последний раз была выбрана по региональному списку КПРФ на выборах в 2016 году. «Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе, не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца и отказаться от этого мандата», — цитирует Памфилову РИА «Новости».

Памфилова также заявила: «Мне очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной». Депутат ранее сказал: «Скажут, выбирай обезьяну — я выберу».

Ранее глава Центризбиркома отчитала пресс-секретаря главы государства за нарушение избирательного законодательства. По ее мнению, Дмитрий Песков неуместно похвалил рейтинг Владимира Путина в прямом эфире.

Ольга Кулакова
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