15:12 06 февраля 2018 12

Памфиловой жаль депутата, который «проводит параллель между собой и обезьяной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ответила депутату Госдумы от КПРФ Тамаре Плетневой, которая считает, что в России нет выборов, а есть только фальсификации. Памфилова предложила народной избраннице быть «последовательной» и сдать думский мандат.

Председатель ЦИК на заседании избиркома сказал, что Плетнева — уважаемый депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она уже много раз избиралась, последний раз была выбрана по региональному списку КПРФ на выборах в 2016 году. «Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе, не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца и отказаться от этого мандата», — цитирует Памфилову РИА «Новости».

Памфилова также заявила: «Мне очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной». Депутат ранее сказал: «Скажут, выбирай обезьяну — я выберу».

Ранее глава Центризбиркома отчитала пресс-секретаря главы государства за нарушение избирательного законодательства. По ее мнению, Дмитрий Песков неуместно похвалил рейтинг Владимира Путина в прямом эфире.