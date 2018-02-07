Неизвестные вырезали фото Билана из баннера
В Кемерово неизвестные вырезали фото Димы Билана из плаката, анонсирующего концерт певца. Баннер довольно продолжительное время висел на ограде местного парка целый и невредимый, так что «пропажа» исполнителя сразу бросилась в глаза прохожим.
«Видимо, кто-то из поклонников не выдержал и решил обзавестись личным певцом. Наверное, сейчас повесил на стене фотографию и любуется. Кемеровчане, конечно, умеют удивлять», — рассказала местная жительница порталу VSE42.Ru.
Певец Дима Билан действительно может похвастаться успехом у публики. В 2017 году он стал самой популярной персоной по запросам пользователей «Яндекса», сообщала «Национальная служба новостей».