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07 февраля 2018
18:15  07 февраля 2018 0

Сибиряки «похитили» Диму Билана. «Кто-то решил обзавестись личным певцом»

Неизвестные вырезали фото Билана из баннераФото: VSE42.Ru

В Кемерово неизвестные вырезали фото Димы Билана из плаката, анонсирующего концерт певца. Баннер довольно продолжительное время висел на ограде местного парка целый и невредимый, так что «пропажа» исполнителя сразу бросилась в глаза прохожим.

«Видимо, кто-то из поклонников не выдержал и решил обзавестись личным певцом. Наверное, сейчас повесил на стене фотографию и любуется. Кемеровчане, конечно, умеют удивлять», — рассказала местная жительница порталу VSE42.Ru.

Певец Дима Билан действительно может похвастаться успехом у публики. В 2017 году он стал самой популярной персоной по запросам пользователей «Яндекса», сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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