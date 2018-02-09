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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:26  09 февраля 2018 0

Тренера олимпийской сборной США обвинили в изнасиловании

Девушка долгое время умалчивала о произошедшемФОТО: личная страница Арианы Кукорс в Instagram

Тренера олимпийской сборной США по плаванию обвинили в сексуальном насилии. Кроме этого, мужчина не только насиловал несовершеннолетних спортсменок, но и снимал происходящее на видеокамеру.

28-летняя рекордсменка мира по плаванию и бывшая представительница американской сборной Ариана Кукорс рассказала, что ее бывший тренер Шон Хатчисон надругался над ней, когда ей было 16 лет, запечатлев свои действия на видеокамеру. «Я никогда не думала, что поделюсь своей историей. Я смогла забыть об ужасах и построила свою жизнь такой, какой раньше даже не могла себе представить. Но потом я поняла, что истории, подобные моей, слишком важны, чтобы оставлять их в тайне», — цитирует девушку РЕН ТВ.

Отмечается, что Хатчисон был главным тренером американской сборной по плаванию на ЧМ-2009. Кукорс тогда входила в число его лучших подопечных и находилась наравне с олимпийскими призерами Кэтти Хофф и Маргарет Холцер. В 2010 году мужчина оставил свой пост из-за обвинений в сексуальных связях с некоторыми своими ученицами. Олимпийский комитет США специально нанял частного детектива, чтобы найти доказательства против Хатчисона, но в итоге никаких обвинений предъявлено мужчине не было.

Александр Черноскутов
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