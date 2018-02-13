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14 февраля 2018
13 февраля 2018
21:28  13 февраля 2018 1

Столичная проститутка наказала клиента за жадность

Клипарт. Проституция, девочки, проститутки, шлюхи, проституция, секс
Мужчина попытался ее выпроводить, как только узнал реальные расценкиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве проститутка решила наказать неплатежеспособного клиента и обвинила его в разбойном нападении. Поводом для ложного звонка в полицию стал отказ мужчины оплачивать завышенную стоимость интимных услуг.

Инцидент произошел в Таганском районе столицы. 35-летняя девушка приехала домой к клиенту, однако тот попытался ее выпроводить, как только узнал реальные расценки на ее время, передает «Пятый канал». Разъяренная девушка сообщила полицейским, что на нее пытаются напасть. После того, как стражи порядка прибыли на место происшествия, проститутка призналась в клевете.

Ранее «URA.RU» сообщало об ужесточении правил поведения в квартале Красных фонарей в Амстердаме. C 20 апреля посетителям запрещено фотографировать жриц любви, а количество участников туристической группы не должно превышать 20 человек.

Сергей Макеев
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