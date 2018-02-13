Столичная проститутка наказала клиента за жадность

21:28 13 февраля 2018 1

Мужчина попытался ее выпроводить, как только узнал реальные расценки Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве проститутка решила наказать неплатежеспособного клиента и обвинила его в разбойном нападении. Поводом для ложного звонка в полицию стал отказ мужчины оплачивать завышенную стоимость интимных услуг.

Инцидент произошел в Таганском районе столицы. 35-летняя девушка приехала домой к клиенту, однако тот попытался ее выпроводить, как только узнал реальные расценки на ее время, передает «Пятый канал». Разъяренная девушка сообщила полицейским, что на нее пытаются напасть. После того, как стражи порядка прибыли на место происшествия, проститутка призналась в клевете.

Ранее «URA.RU» сообщало об ужесточении правил поведения в квартале Красных фонарей в Амстердаме. C 20 апреля посетителям запрещено фотографировать жриц любви, а количество участников туристической группы не должно превышать 20 человек.