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25 февраля 2018
12:08  25 февраля 2018 0

Пара молодоженов подорвалась на бомбе, раскрывая свадебный подарок

Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, свадьба, свадебное платье
Подарок с бомбой мог принести кто-то из гостей праздникаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Индии пара молодоженов подорвалась на бомбе, которая была заложена в одном из свадебных подарков, сообщил телеканал NDTV. Жених и невеста были доставлены в больницу с критическими ранениями, позднее супруг умер. Жена остается в реанимации. При взрыве также погибла бабушка умершего мужчины.

Взрыв прогремел спустя несколько дней после торжества, уточняет Lenta.ru. Супруги начали распаковывать подарки, которые им принесли гости во время праздника. Один из подарков взорвался, когда мужчина держал его в руках. Сейчас полиция разбирается, кто принес бомбу молодоженам.

Виктор Дорофеев
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