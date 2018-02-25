Пара молодоженов подорвалась на бомбе, раскрывая свадебный подарок

12:08 25 февраля 2018 0

Подарок с бомбой мог принести кто-то из гостей праздника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Индии пара молодоженов подорвалась на бомбе, которая была заложена в одном из свадебных подарков, сообщил телеканал NDTV. Жених и невеста были доставлены в больницу с критическими ранениями, позднее супруг умер. Жена остается в реанимации. При взрыве также погибла бабушка умершего мужчины.

Взрыв прогремел спустя несколько дней после торжества, уточняет Lenta.ru. Супруги начали распаковывать подарки, которые им принесли гости во время праздника. Один из подарков взорвался, когда мужчина держал его в руках. Сейчас полиция разбирается, кто принес бомбу молодоженам.