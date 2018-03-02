В Сети продают автографы Бузовой за семь тысяч рублей. ФОТО

В Сети появились объявления о продаже автографов певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Стоимость покупки варьируется от 1500 до 7000 рублей.
Фотографию ведущей скандального шоу «Дома-2» с ее личной подписью некий Константин из Оренбурга разместил на Avito 15 февраля. В комментарии к лоту он написал, что автограф получил на «концерте с „Домом-2“», и может отправить покупателю в другой город. За находку он просит семь тысяч рублей.
Согласно другому объявлению, Ирина из Москвы продает автограф Бузовой за полторы тысячи только с самовывозом. Кроме того, на сайте есть диск с подписью певицы, который выиграли на ее сольном концерте, а также ее совместная книга с бывшим возлюбленным Романом Третьяковым и их автографами — «для поклонников реалити-шоу «Дом-2».
Ранее российская певица Полина Гагарина объяснила бешеную популярность Ольги Бузовой. Как писало «URA.RU», по словам коллеги, ведущая «Дома-2» привлекает поклонников мощной энергетикой, которая буквально «прет» во время выступлений.