Российский продюсер Бари Алибасов экстравагантной выходкой привлек внимание публики, собравшейся на 80-летии модельера Вячеслава Зайцева. Увидев Певицу Аллу Пугачеву, основатель группы «На-На» упал перед ней на колени и принялся целовать ее руки на радость фотографам.
По словам очевидцев, перформанс Алибасова продолжался несколько минут, пока Примадонна не решилась пресечь сомнительную выходку старого знакомого: «Отпозировал? Ну, иди с богом. Сам встанешь или помочь?» — цитируют Пугачеву «Дни.ру». Отметим, что весь вечер певица просидела в зале рядом с Зайцевым и на сцену не выходила, в отличие от своей дочери Кристины Орбакайте и бывшего мужа Филиппа Киркорова.
Поклонники Пугачевой восприняли поведение Алибасова с раздражением и и обвинили его в попытке сделать пиар за чужой счет. «Алла Борисовна всегда в тренде, а Алибасов просто пиарщик… Барри из ума выжилАлибасов… раскорячился, как дурачок… Все о нем забыли давным-давно — вот и решил о себе напомнить… Зачем так унижаться? Он выглядит жалко», — пишут пользователи соцсетей.
Ранее Пугачева приятно удивила фанатов фотографией без макияжа. Почитатели таланта певицы не скупились на комплименты, отмечая, что с возрастом Пугачева не теряет своего обаяния и красоты.