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03 марта 2018
11:03  03 марта 2018 7

Алибасов рухнул на колени перед Пугачевой, чтобы поцеловать ей руку. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Поклонники примадонны с раздражением восприняли выходку АлибасоваФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский продюсер Бари Алибасов экстравагантной выходкой привлек внимание публики, собравшейся на 80-летии модельера Вячеслава Зайцева. Увидев Певицу Аллу Пугачеву, основатель группы «На-На» упал перед ней на колени и принялся целовать ее руки на радость фотографам.

По словам очевидцев, перформанс Алибасова продолжался несколько минут, пока Примадонна не решилась пресечь сомнительную выходку старого знакомого: «Отпозировал? Ну, иди с богом. Сам встанешь или помочь?» — цитируют Пугачеву «Дни.ру». Отметим, что весь вечер певица просидела в зале рядом с Зайцевым и на сцену не выходила, в отличие от своей дочери Кристины Орбакайте и бывшего мужа Филиппа Киркорова.

Поклонники Пугачевой восприняли поведение Алибасова с раздражением и и обвинили его в попытке сделать пиар за чужой счет. «Алла Борисовна всегда в тренде, а Алибасов просто пиарщик… Барри из ума выжилАлибасов… раскорячился, как дурачок… Все о нем забыли давным-давно — вот и решил о себе напомнить… Зачем так унижаться? Он выглядит жалко», — пишут пользователи соцсетей.

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ФОТО: «Дни.ру»

Ранее Пугачева приятно удивила фанатов фотографией без макияжа. Почитатели таланта певицы не скупились на комплименты, отмечая, что с возрастом Пугачева не теряет своего обаяния и красоты.

Сергей Макеев
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