07:27 16 марта 2018 0

Дебаты из-за нововведений в УПК привели к открытому конфликту Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Верховной рады от блока Порошенко Алексей Гончаренко подрался с коллегой из партии «Батькивщина» (объединение Юлии Тимошенко) Вадимом Ивченко. Поводом для ссоры послужил закон об отмене «поправок Лозового», которые накладывают ограничения на сроки расследования преступлений.

Стычка произошла в коридоре редакции «5 канала». О конфликте сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook. «Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», — написал народный избранник в соцсети.

Так называемые поправки Лозового вступили в силу 15 марта 2018 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Верховная рада приняла их еще 3 октября. Одна часть нововведений начала действовать 15 декабря прошлого года, а поправки, касающиеся изменений Уголовно-процессуального кодекса, — через три месяца. По ним украинские следственные органы обязаны устанавливать личность подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, а средней тяжести — 12 месяцев, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее депутат Геращенко, который сообщил о драке парламентариев, был застукан за вылизыванием тарелки в месте общественного питания. Как он признался позднее, поступок был обоснован дипломатическим поведением в присутствии коллеги из Японии.