{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
07:27  16 марта 2018 0

Украинские депутаты подрались в эфире телеканала. ВИДЕО

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , сердце, флаг украины
Дебаты из-за нововведений в УПК привели к открытому конфликтуФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Верховной рады от блока Порошенко Алексей Гончаренко подрался с коллегой из партии «Батькивщина» (объединение Юлии Тимошенко) Вадимом Ивченко. Поводом для ссоры послужил закон об отмене «поправок Лозового», которые накладывают ограничения на сроки расследования преступлений.

Стычка произошла в коридоре редакции «5 канала». О конфликте сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook. «Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», — написал народный избранник в соцсети.

Так называемые поправки Лозового вступили в силу 15 марта 2018 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Верховная рада приняла их еще 3 октября. Одна часть нововведений начала действовать 15 декабря прошлого года, а поправки, касающиеся изменений Уголовно-процессуального кодекса, — через три месяца. По ним украинские следственные органы обязаны устанавливать личность подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, а средней тяжести — 12 месяцев, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее депутат Геращенко, который сообщил о драке парламентариев, был застукан за вылизыванием тарелки в месте общественного питания. Как он признался позднее, поступок был обоснован дипломатическим поведением в присутствии коллеги из Японии.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров