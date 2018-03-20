Фигурантов уголовных дел лишат права управления транспортом до решения суда

06:27 20 марта 2018 0

Госдума подготовила поправки в УПК, предусмотрев целый спектр ограничительных мер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фигурантам уголовных дел, которые нарушили правила дорожного движения, смогут запрещать водить автомобиль еще до приговора суда. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России предлагает принять комитет Госдумы по государственному строительству.

Помимо этого, в предлагаемом законопроекте сообщается о том, что обвиняемые и подозреваемые по другим уголовным делам будут ограничены во времени выхода из дома, в пользовании телефоном, почтой и интернетом. А также им грозит судебный запрет на свободу общения с определенным рядом лиц и нахождение в конкретном месте.

Мнения экспертов в этом вопросе разошлись. Одни считают, что подобные досудебные ограничения пойдут лишь на пользу, а другие опасаются, что суды могут сразу же назначить целый ряд мер судебных запретов, передают «Известия».

«Возможность применения запрета определенных действий наряду домашним арестом или залогом приведет к повальной практике одновременного избрания нескольких мер пресечения», — рассказал изданию исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ) Андрей Сучков. А это, по словам эксперта, неправильно: каждая из мер имеет свое назначение и непосредственно связана с наличием определенных оснований для ее применения.