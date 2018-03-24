На Эльбрусе сошедшая с гор лавина погребла автомобили. ФОТО. ВИДЕО

В Приэльбрусье снежная лавина обрушилась на автомобильную стоянку. Под снегом оказалось 15 автомобилей. Очевидцы засняли сход лавины на видео.
По сообщениям МЧС, в субботу 24 марта на автостоянку на поляне Азау в Эльбрусском районе самопроизвольно сошла снежная лавина, пишет National News. По предварительным данным, погибших нет, объекты инфраструктуры не пострадали. Заявлений о пропавших не поступало. Снежная волна сдвинула машины с парковочных мест на проезжую часть, многие авто полностью оказались под снегом.
В данный момент на месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники. Шесть автомобилей уже удалось откопать, об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров, пишет РИА «Новости». Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось.