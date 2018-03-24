{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 марта 2018
18:25  24 марта 2018 0

На Эльбрусе сошедшая с гор лавина погребла автомобили. ФОТО. ВИДЕО

Под снежной лавиной оказалось 15 автомобилейФОТО: скрин с видео в социальной сети «ВКонтакте»

В Приэльбрусье снежная лавина обрушилась на автомобильную стоянку. Под снегом оказалось 15 автомобилей. Очевидцы засняли сход лавины на видео.

По сообщениям МЧС, в субботу 24 марта на автостоянку на поляне Азау в Эльбрусском районе самопроизвольно сошла снежная лавина, пишет National News. По предварительным данным, погибших нет, объекты инфраструктуры не пострадали. Заявлений о пропавших не поступало. Снежная волна сдвинула машины с парковочных мест на проезжую часть, многие авто полностью оказались под снегом.

В данный момент на месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники. Шесть автомобилей уже удалось откопать, об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров, пишет РИА «Новости». Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров