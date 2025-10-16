ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

В Белгородской области из-за удара дрона по автобусу трое пострадавших
В Белгородской области четверо пострадавших от атак ВСУ
В Белгородской области четверо пострадавших от атак ВСУ Фото:

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Под удар попали села Илек-Кошары Ракитянского района и Гора-Подол Грайворонского округа.

По данным губернатора, в Илек-Кошарах FPV-дрон атаковал рейсовый автобус. В результате пострадали трое — водитель и две пассажирки. «В Ракитянскую ЦРБ поступили трое: у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки, у одной женщины — минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Все раненые в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала Гладкова.

В селе Гора-Подол под обстрел попало частное домовладение. Пострадала женщина, ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. На месте атаки повреждены хозяйственные постройки.

По информации медиков, все четверо пострадавших будут направлены для более детального обследования и лечения в городскую больницу №2 Белгорода. На месте происшествий работают экстренные службы, уточняются последствия атак и характер повреждений. Гладков.

