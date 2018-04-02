{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
20:56  02 апреля 2018 1

«Саратовские авиалинии» попросили разрешения на работу для пилотов, погибших в Ан-148. СКРИН

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраляФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» попросила у Росавиации разрешения на возобновление полетов, которые были временно приостановлены после крушения Ан-148 в феврале этого года. Компания направила в ведомство письмо, в котором значатся имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

Речь идет о капитане разбившегося лайнера Валерии Губанове и втором пилоте Сергее Гамбаряне, передает телеграм-канал Mash. После получения письма в Росавиации заявили, что сотрудники «Саратовских авиалиний» ненадлежаще исполняют свои обязанности и безответственно относятся к вопросам обеспечения безопасности полетов. В ведомстве предложили авиакомпании сосредоточиться «исключительно на аэропортовой деятельности» и подать на аннулирование сертификата эксплуатанта.

Оказалось, что руководство «Саратовских авиалиний» еще не получило свидетельства о смерти пилотов. Фактически они до сих пор числятся на службе.

Фото: телеграм-канал Mash

Напомним, лайнер Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в Подмосковье 11 февраля. Все находившиеся на борту люди (71 человек) погибли. Специалисты собрали больше тысячи фрагментов тел на месте происшествия.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров