20:56 02 апреля 2018 1

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля Фото: wikipedia.org

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» попросила у Росавиации разрешения на возобновление полетов, которые были временно приостановлены после крушения Ан-148 в феврале этого года. Компания направила в ведомство письмо, в котором значатся имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

Речь идет о капитане разбившегося лайнера Валерии Губанове и втором пилоте Сергее Гамбаряне, передает телеграм-канал Mash. После получения письма в Росавиации заявили, что сотрудники «Саратовских авиалиний» ненадлежаще исполняют свои обязанности и безответственно относятся к вопросам обеспечения безопасности полетов. В ведомстве предложили авиакомпании сосредоточиться «исключительно на аэропортовой деятельности» и подать на аннулирование сертификата эксплуатанта.

Оказалось, что руководство «Саратовских авиалиний» еще не получило свидетельства о смерти пилотов. Фактически они до сих пор числятся на службе.

Фото: телеграм-канал Mash

Напомним, лайнер Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в Подмосковье 11 февраля. Все находившиеся на борту люди (71 человек) погибли. Специалисты собрали больше тысячи фрагментов тел на месте происшествия.