Уехавшие в Лондон россияне скупают элитное жилье в Москве

08:34 03 апреля 2018 0

Эмигранты думают о возвращении на родину Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эмигрировавшие в Европу россияне на фоне охлаждения взаимоотношений между странами все чаще задумываются о возвращении на родину. Они массово скупают дорогую недвижимость в Москве и Подмосковье.

В столице и Подмосковье спрос на недвижимость вырос Фото: Илья Московец © URA.RU

Механизм реэмиграции запустили «кремлевский доклад» и ужесточение британского законодательства в части контроля над сделками с недвижимостью, сообщает «Коммерсант». С начала 2018 года количество заявок на покупку жилья в российской столице от бывших сограждан, живущих в Европе, выросло на 21%. Большинство из них — эмигранты, уехавшие в Британию. Об этом говорится в исследовании «Метриум». Данные подтверждает Центробанк РФ.

По подсчетам мегарегулятора, объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью в четвертом квартале 2017 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Эмигранты купили жилья на 122 $ млн. Эксперты называют эту сумму максимальной за всю историю России. Предыдущий рекорд — 102 $ млн — был зафиксирован в первом квартале докризисного 2014 года.

Одновременно с объемом трансграничных переводов резко начало расти и число заявок на подбор элитной недвижимости от россиян, проживающих за рубежом. По итогам четвертого квартала 2017 года их количество выросло сразу на 32%. На настроение эмигрировавших россиян влияют политические факторы, отмечают аналитики. «Многие наши клиенты в Британии сталкиваются с трудностями. Так, одному из россиян местный банк одобрил кредит на покупку недвижимости, но через пару дней отозвал его без объяснения причин», — рассказывает глава совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева изданию «Коммерсант». Кроме того, отмечают эксперты, россияне рискуют попасть под действие закона о криминальных финансах, согласно которому британские власти могут конфисковать имущество, если его владельцы не предоставят данных о происхождении потраченных на покупку этого жилья денег.