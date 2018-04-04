Путин заявил о разгроме «Исламского государства»

Президент России Владимир Путин заявил о разгроме запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в его приветствии, которое зачитал на 7-й Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018) секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В приветствии Путина указано, что ИГ разгромлено, но до сих пор опасно, уточняет «Национальная служба новостей». В частности, президент подчеркнул, что данная организация еще способна «быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира».
По информации Минобороны РФ, упомянутая конференция по безопасности проходит в российской столице 4—5 апреля. Ее главная тема — разгром террористических группировок в Сирии.