Миллиардер и владелец магазинов OBI пропал без вести во время отдыха в Альпах

05:44 11 апреля 2018 0

Немецкий магнат пропал на отдыхе в Альпах ФОТО: Pixabay, pasja1000

Управляющий директор немецкого холдинга Tengelmann Group и миллиардер 58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в во время отдыха в Альпах. Последний раз топ-менеджера компании, в структуру которой входит сеть магазинов OBI, видели в полном лыжном снаряжении 7 апреля.

По данным, Хауб остановился в отеле на горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии. Около 8:30 утра он на поезде направился на горный пик Кляйн-Маттерхорн, но обратно в гостиницу уже не вернулся. Его родные сразу же обратились в полицию, пишет Life.

Семья немецкого магната выделила огромную сумму на расходы по его поиску, но пока спасательные работы не увенчались успехом. Миллиардера ищут на швейцарском и итальянском склонах Маттерхорна, а также за их пределами. Отмечается, что в этой местности зафиксирована опасность схода лавин.

По версии Forbes семья Карла-Эривана Хауба является одной из самых богатых в мире. Ее состояние оценивается в 4,5 миллиарда долларов.