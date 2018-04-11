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11 апреля 2018
16:18  11 апреля 2018 1

Медведев назвал главную проблему россиян

Праймериз Единой России. Москва, логотип, медведев дмитрий, единая россия
По мнению премьер-министра, все дело в бедностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме назвал бедность главной проблемой россиян. Он признал, что пока правительству не удается решить эту проблему.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное — самой большой», — цитирует Медведева «Федеральное агентство новостей». При этом в своем отчете о работе кабмина премьер отметил, что одним из важнейших шагов по решению данной проблемы стало повышение МРОТ до прожиточного минимума. Это, на его взгляд, будет способствовать росту заработных плат в стране.

Тем временем, о бедности россиян и связанных с этим проблемах заявляют и различные эксперты, в том числе иностранные. Так, в марте британская аналитическая компания MUSO опубликовала отчет, согласно которому Россия оказалась на втором месте в мире по потреблению противоправного контента в Интернете, в том числе — скачиванию пиратского ПО. Как объясняет такой результат интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, это является прямым следствием нехватки у населения средств на приобретение легального контента, сообщает «Национальная служба новостей». По данным того же агентства, первое место в рейтинге заняли США.

Игорь Чукреев
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