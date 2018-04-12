Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в Москве на территории ВДНХ открывается обновленный павильон «Космос». Президент России Владимир Путин уже осмотрел экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре.
Глава РФ сначала посмотрел спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, затем ему показали полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир» из четырех модулей, после чего экскурсия продолжилась, передает «Российская газета».
О реконструированном павильоне также шла речь на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли. «Символом внимания правительства Москвы к нашим проблемам является ВДНХ и павильон „Космос“… Видна забота о хорошем состоянии экспонатов. Вся наша история отражена в этом павильоне, и я думаю, что работа мэрии найдет оценку не только среди нас, но всей страны. Обязательно нужно посетить этот павильон», — цитирует ТАСС гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. На базе павильона создан крупнейший для нашей страны музейный центр «Космонавтика и авиация».