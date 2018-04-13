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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:56  13 апреля 2018 0

Британия заявила о слежке российских спецслужб за Скрипалями

III съезд движения
За предателем якобы шпионили пять летФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Советник премьер-министра Британии Терезы Мэй — Марк Седвилл заявил, что российские спецслужбы в течение пяти лет шпионили за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, отравленными ранее в Солсбери. Об этом пишет Sky News со ссылкой на письмо Седвилла.

По данным издания, Седвилл направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо. В нем советник британского премьера заявляет, что IT-специалисты российской военной разведки отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Помимо этого, по словам Седвилла, в 2000-х в России была создана программа для спецподразделений, обучающая применению химоружия. В частности, они якобы изучали способы передачи нервно-паралитических ядов через дверные ручки.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала результаты расследования по делу Скрипалей, пишет RT. Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что экс-полковника ГРУ с дочерью отравили веществом «Новичок», но доказательств тому, что яд изготовили в России, не нашли. «Это очень неудобно для властей Британии, но они продолжат подавать все так, как им выгодно», — отметил политолог Сергей Михеев в интервью Nation News.

4 марта 2018 года экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Они, по информации зарубежных СМИ, на данный момент вышли из комы. Юлию Скрипаль выписали из больницы и спрятали на военной базе. Лондон голословно обвинил в произошедшем Москву, Кремль категорически отверг все спекуляции на эту тему, напоминает «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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