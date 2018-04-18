Специалисты опровергли версию Лаврова об отравлении Скрипалей

19:27 18 апреля 2018 0

Министр иностранных дел предполагал, что Скрипалей отравили веществом BZ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружили следов отравляющего вещества BZ в образцах проб по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доклад представил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.

«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях и широко известно как 3Q, содержалось только в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери», — передает RT слова Узюмджю.

Ранее версию о том, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, выдвинул глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат со ссылкой на результаты работы швейцарских экспертов центра в городе Шпиц говорил, что прекурсоры BZ содержались в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей, передает канал 360.

Эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли узнать, в какой стране создали яд, которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в городе Солсбери. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Британская сторона настаивала, что яд, с помощью которого покушались на жизнь родственников, произведен в России и называется «Новичок». Однако Москва отрицала это и требовала совместного расследования.