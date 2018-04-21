МОК рассказал о новых санкциях против российских спортсменов

07:36 21 апреля 2018 0

МОК придумал, как по-новому наказывать за нарушение антидопинговых правил Фото: pixabay.com © URA.RU

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о сокращении квот на Олимпийские игры для национальных федераций, имеющих проблемы с соблюдением антидопинговых правил. Об этом сообщает издание Insidethegames.

Томас Бах заявил, что бороться с нарушителями можно на примере Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не допускает страны, не соблюдающие антидопинговые правила, на чемпионат мира и Олимпиаду. Так, сборные по тяжелой атлетике Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии и России за нарушение антидопинговых норм будут представлены на Играх-2020 только одним спортсменом мужчиной и одной спортсменкой женщиной.

«Стоит обдумать это, я надеюсь, что к Токио-2020 наша программа тестирования перед Играми будет столь же успешна, как и перед Пхенчханом-2018, мы делаем все, чтобы выявить все махинации до Игр», — цитирует Томаса Баха телеканал 360.

Из-за дисквалификации участвовать в Олимпиаде-2018 российские спортсмены смогли только в нейтральном статусе. Носить форму с национальной атрибутикой было разрешено лишь тем спортсменам, которые завершили свое участие в Олимпиаде, напоминает сайт VSE42.