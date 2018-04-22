Киев поднимет цены на газ для украинцев по требованию США

08:48 22 апреля 2018 0

Цена должна соответствовать импортной стоимости горючего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан потребовал от Украины поднять внутренние цены на газ в Украине. Они, по мнению Соединенных Штатов, должны соответствовать импортной стоимости продукта.

Об этом Салливан заявил на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Также он призвал власти страны создать антикоррупционный суд, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Представитель США заверил Климкина в «нерушимой поддержке» со стороны США. Беседа дипломатов прошла в рамках министерской встречи стран G7 в Торонто.

Ранее, 20 апреля, прекратило действие соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в информсфере. Документ, подписанный в 1998 году, предполагал взаимопомощь стран в вопросах распространения информации для углубления знаний о народах, пишет «Русская планета». По этому соглашению наши страны оказывали содействие журналистам.