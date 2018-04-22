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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:01  22 апреля 2018 3

Названы самые ненадежные смартфоны в России

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Чаще всего у россиян ломаются iPhoneФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты назвали продаваемые в России смартфоны, которые ломаются чаще остальных. О том, какие гаджеты регулярно попадают в ремонт из-за технических неисправностей, рассказали сотрудники сервисных центров.

Самыми ненадежными оказались смартфоны компании Apple. В лидерах антирейтинга — iPhone 5, iPhone 6. Немного реже в ремонт сдают iPhone 5s, iPhone 6s и iPhone 4s, пишет «Газета DAILY». Среди моделей Samsung наиболее проблемными назвали Galaxy A5 и Galaxy S7.

Доля обращений владельцев iPhone составляет 29%, а Samsung — 20%. При этом эксперты отмечают: этих моделей больше всего на российском рынке, что может объяснить частые обращения их владельцев в сервисные центры.

За ремонтом китайских аппаратов (Xiaomi, Huawei, Lenovo, Meizu и LeEco) в сервис-центры обратились лишь в 17% случаев. По мнению специалистов, это связано в тем, что ввиду дешевизны их проще заменить на новые, чем тратиться на ремонт. Реже всего в сервисных центрах оказываются гаджеты компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly.

Феликс Сорокин
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