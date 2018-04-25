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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:44  25 апреля 2018 0

«АвтоВАЗ» повысит цены на новые авто из-за курса рубля

Клипарт. Екатеринбург, логотип, лада ларгус, лада, lada
Цены поднимутся на 1-2% в зависимости от модели и комплектации машиныФото: Александр Константинов © URA.RU

С 1 мая «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендуемые розничные цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля. Стоимость вырастет на 1-2% в зависимости от модели и комплектации транспортного средства.

По словам топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний, это поспособствует увеличению рентабельности, а на спросе вряд ли отразится, потому что рост цен будет несущественным. Помимо этого, повышение цен на Lada произойдет одновременно с увеличением стоимости на машины других марок. Один из дилеров подчеркивает, что предыдущие повышения цен не сказались на продажах, пишут «Ведомости». По информации сайта Lada, самые популярные модели Vesta и Granta, при средней стоимости 569 900 и 399 900 рублей соответственно, подорожают на 8-11 тысяч рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» отметил, что это будет второе с начала года увеличение розничных цен на автомобили марки Lada, в январе они выросли в среднем на 2-3%. «Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — добавил он.

Как напоминает RT, 9 апреля произошло резкое падение курса рубля из-за введения Минфином США ограничений против российских компаний и физических лиц. Российский рубль рухнул относительно евро и доллара. Впервые с 3 августа прошлого года европейская валюта сумела подняться выше отметки 72 рубля.

Александр Черноскутов
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