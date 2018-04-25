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25 апреля 2018
24 апреля 2018
08:42  25 апреля 2018 2

В России поднимут в небо новейший сверхзвуковой ракетоносец

В Минобороны планируют модернизировать 30 самолетовФото: Wikipedia

Казанский авиационный завод поднимет в небо новейший сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Первый его полет запланирован на конец лета.

Машина является новой модификацией самолета Ту-22МЗ, предназначенного для поражения морских и наземных целей с малых, средних и больших высот. По информации «Федерального агентства новостей», Ту-22М3 решал реальные боевые задачи на территории Сирии.

На вооружение Ту-22 был принят в 1989 году. На сегодня он является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации: Казанский авиазавод выпустил 268 таких самолетов в различных модификациях, сообщает агентство Nation News. В Минобороны ранее сообщали о планах модернизировать до уровня Ту-22М3М 30 боевых машин.

Павел Маркуш
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