Чиновники в поселке городского типа Белогорск Кемеровской области «обустроили» детскую площадку с помощью фотошопа. Отредактированную фотографию площадки они разместили на сайте администрации Тисульского района.
В поселке была построена площадка с тренажерами. Согласно отчетам, на ней должны были установить резиновое покрытие, сообщает «Ридус». Однако вместо него на этом месте сейчас располагаются только строительный мусор и грязь. Но это чиновников не смутило, и они решили дорисовать покрытие в фотошопе, разместив соответствующее фото на сайте администрации. «Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо площадки», — рассказала местная жительница Анна Бойко.
Пользователи Сети невысоко оценили творчество чиновников. «Фотошоп так себе. Тренажер на переднем плане еще более-менее, дальше, если смотреть на картинку более пяти секунд, то начинаешь замечать, что что-то не так», — написал один из них. «Чиновники в фотошопе пририсовали на карту России Белогорск и попросили денег на его содержание у федеральных властей», — пошутил другой.