Врачи раскрыли подробности состояния Джигарханяна

02:14 27 апреля 2018 0

Армен Джигарханян пришел в себя Фото: кадр из фильма «Домовой»

Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы после экстренной госпитализации в одно из московских больниц вечером 26 апреля. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — приводит ТАСС слова собеседника, который также добавил, что пока диагноз актера еще не установлен.

Ранее, напомним, человек из окружения Джигарханяна заявил, что его болезнь связана с воспалением легких, которое он не долечил в начале года.