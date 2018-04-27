Врачи раскрыли подробности состояния Джигарханяна

Армен Джигарханян пришел в себя
Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы после экстренной госпитализации в одно из московских больниц вечером 26 апреля. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — приводит ТАСС слова собеседника, который также добавил, что пока диагноз актера еще не установлен.
Ранее, напомним, человек из окружения Джигарханяна заявил, что его болезнь связана с воспалением легких, которое он не долечил в начале года.