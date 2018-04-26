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26 апреля 2018
23:55  26 апреля 2018 0

Джигарханян впал в кому. Актера перевели на искусственное дыхание

Армен Джигарханян не долечил воспаление легких в начале годаФото: кадр из сериала «Немец»

Актер и режиссер Армен Джигарханян впал в кому после экстренной госпитализации в одну из московских больниц вечером 26 апреля. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил ТАСС собеседник агентства.

В окружении народного артиста СССР подтвердили информацию о том, что он действительно находится в больнице, отметив, что на его здоровье повлияло воспаление легких, которое он не долечил в январе.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Джигарханяна как средней тяжести.

Сергей Демин
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