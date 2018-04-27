Ученые нашли у соды неожиданные лечебные свойства

Употребление пищевой соды снижает риск воспаления при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия.
Специалисты доказали, что сода стимулирует интенсивную выработку желудочной кислоты, которая нужна для пищеварения. При этом она убивает патогенные клетки и снижает нагрузку на селезенку, передает «Федеральное агентство новостей». Употребление содового раствора грызунами, на которых врачи проводили эксперименты, способствовало росту противовоспалительных клеток.
Кроме того, сода может восстанавливать работу почек с хроническими заболеваниями. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению риска развития остеопороза и сердечно-сосудистых болезней.
Ранее ученые из Франции доказали, что умеренное голодание значительно продлевает жизнь и снижает риски развития возрастных заболеваний. По информации VSE42.Ru, эксперимент проводился в течение десяти лет на приматах.