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27 апреля 2018
14:53  27 апреля 2018 0

Ученые нашли у соды неожиданные лечебные свойства

Специалисты подтвердили наблюдения в ходе опытов на грызунахФото: PxHere

Употребление пищевой соды снижает риск воспаления при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия.

Специалисты доказали, что сода стимулирует интенсивную выработку желудочной кислоты, которая нужна для пищеварения. При этом она убивает патогенные клетки и снижает нагрузку на селезенку, передает «Федеральное агентство новостей». Употребление содового раствора грызунами, на которых врачи проводили эксперименты, способствовало росту противовоспалительных клеток.

Кроме того, сода может восстанавливать работу почек с хроническими заболеваниями. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению риска развития остеопороза и сердечно-сосудистых болезней.

Ранее ученые из Франции доказали, что умеренное голодание значительно продлевает жизнь и снижает риски развития возрастных заболеваний. По информации VSE42.Ru, эксперимент проводился в течение десяти лет на приматах.

Ксения Томашова
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