Президент ВТБ предложил потратить деньги Путина, чтобы посадить деревья

23:04 27 апреля 2018 1

Глава государства проспонсировал покупку тысячи саженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту РФ Владимиру Путину из личных средств оплатить восстановление сгоревшего леса в Иркутской области. Глава государства ответил на это шуткой, но деньги дал.

«Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени. Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета 104 000 рублей», — попросил Костин президента во время заседания попечительского совета Русского географического общества. По словам банкира, на эти деньги будет куплено 1040 саженцев сосны, которыми будет засажено 0,26 га на месте пожарища, сообщают «Ведомости».

Сразу после своей просьбы Костин, не дожидаясь ответа, двинулся в сторону президента с документами в руках. «Вы за деньгами уже идете? Страшные люди эти банкиры», — отреагировал на это Владимир Путин. Тем не менее отказываться от благотворительности не стал.