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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:04  27 апреля 2018 1

Президент ВТБ предложил потратить деньги Путина, чтобы посадить деревья

Рефтинская ГРЭС: адресники, место аварии, гарь, лесной пожар, пал, торф, выжженая земля
Глава государства проспонсировал покупку тысячи саженцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту РФ Владимиру Путину из личных средств оплатить восстановление сгоревшего леса в Иркутской области. Глава государства ответил на это шуткой, но деньги дал.

«Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени. Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета 104 000 рублей», — попросил Костин президента во время заседания попечительского совета Русского географического общества. По словам банкира, на эти деньги будет куплено 1040 саженцев сосны, которыми будет засажено 0,26 га на месте пожарища, сообщают «Ведомости».

Сразу после своей просьбы Костин, не дожидаясь ответа, двинулся в сторону президента с документами в руках. «Вы за деньгами уже идете? Страшные люди эти банкиры», — отреагировал на это Владимир Путин. Тем не менее отказываться от благотворительности не стал.

Игорь Чукреев
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