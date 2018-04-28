Невестка известного российского бизнесмена, миллиардера и поэта-песенника Михаила Гуцериева на день рождения мужа надела серьги стоимостью более 35 млн рублей. Торжество проходило в Лондоне.
Серьги Хадижи украшены 26 бриллиантами, редкую огранку которым придавали лучшие ювелиры компании Graff. К роскоши невестке миллиардера не привыкать. На церемонии бракосочетания Хадижи и Саида в 2016 году выступали российские и зарубежные звезды: Алла Пугачёва, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес, Стинг, Патрисия Каас. На невесте было французское платье весом в 25 килограмм и стоимостью в 25 миллионов. Тогда гостей встречал отец жениха — Михаил Гуцериев, он же одаривал гостей, прощаясь с ними. Как передает Telegram-канал Super, каждый гость получил золотую шкатулку.
Однако серьги Хаиджи не самые дорогостоящие. Самые дорогие серьги в мире стоили 57 миллиардов долларов и были проданы на торгах аукционного дома Sotheby’s. Украшение из голубого и розового бриллиантов сделано в форме капли. Купил роскошное украшение аноним из Азии, передает «Федеральное агентство новостей».