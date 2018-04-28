{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:18  28 апреля 2018 0

Невестка российского поэта похвасталась серьгами за 35 миллионов рублей

Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, ювелирные украшения, серьги, серебро
Драгоценности произвели впечатление на всехФото: Александр Мамаев © URA.RU

Невестка известного российского бизнесмена, миллиардера и поэта-песенника Михаила Гуцериева на день рождения мужа надела серьги стоимостью более 35 млн рублей. Торжество проходило в Лондоне.

Серьги Хадижи украшены 26 бриллиантами, редкую огранку которым придавали лучшие ювелиры компании Graff. К роскоши невестке миллиардера не привыкать. На церемонии бракосочетания Хадижи и Саида в 2016 году выступали российские и зарубежные звезды: Алла Пугачёва, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес, Стинг, Патрисия Каас. На невесте было французское платье весом в 25 килограмм и стоимостью в 25 миллионов. Тогда гостей встречал отец жениха — Михаил Гуцериев, он же одаривал гостей, прощаясь с ними. Как передает Telegram-канал Super, каждый гость получил золотую шкатулку.

Однако серьги Хаиджи не самые дорогостоящие. Самые дорогие серьги в мире стоили 57 миллиардов долларов и были проданы на торгах аукционного дома Sotheby’s. Украшение из голубого и розового бриллиантов сделано в форме капли. Купил роскошное украшение аноним из Азии, передает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров