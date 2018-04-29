В Китае воспитанницу детского сада, прежде чем разрешить ей отправится на «тихий час», заставили вылизать поднос для еды своих воспитателей. Издевательство над ребенком продолжалось в течение девяти минут. Инцидент попал в объектив видеокамеры.
Пока меленькая девочка вылизывала поднос, воспитатели находились рядом, разговаривали между собой и смеялись. После того как информация о произошедшем появилась в национальных СМИ, воспитателей уволили из детского сада. Однако, по словам родителей, инициаторы странного обращения с детьми вскоре вернулись к своим обязанностям, передает Рен-ТВ.
Ранее на Урале завели уголовное дело против воспитательницы детского сада. Она подозревается в издевательствах над детьми, напоминает RT. По предварительным данным, женщина била детей, душила их и приучала к собачьим командам «к ноге» и «сидеть».