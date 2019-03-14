В Госдуме оценили доклад США, в котором Крым перепутали с Украиной

В своем ежегодном докладе о нарушениях прав человека Вашингтон перепутал Крым с Украиной. Такое предположение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«На территории Российской Федерации не ущемляют ни права граждан, ни свободу волеизъявления любого гражданина», — цитирует депутата Life. Шеремет отметил, что подобные нарушения происходят на территории Украины, а не на российском полуострове.
США пытаются уличить Россию в нарушении прав человека на полуострове. В ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире Вашингтон перечислил случаи пыток, похищений, незаконных арестов на территории Крыма. Шеремет подчеркнул, что на территории полуострова официальными являются три языка, что уже противоречит заявлению об ущемлении прав.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео потребовал вернуть Крым под контроль Киева и заявил, что Вашингтон считает полуостров территорией Украины. Республика Крым подписала договор о вхождении в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года.