15 марта 2019

Краснодарский депутат пойдет под суд за репост картинки о росте цен

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 23:38
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Депутата будут судить за репост в FacebookФото: Анна Майорова © URA.RU

Против депутата Ейского районного совета (Краснодарский край) Александра Коровайного завели административное дело по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». Поводом стал репост картинки в Facebook о росте цен.

Изображение со сравнением курса доллара, цен на продукты и бензин в 2009 и 2019 годах, было создано признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»), сообщает телеканал «Дождь». При этом, как отмечается, в материале была ссылка на заблокированный в РФ сайт этой организации.

Сам депутат пояснил журналистам, что картинка была опубликована «МБХ-медиа», и на ней не было каких-либо других символик. Правоохранители объяснили административное преследование так: «На словах мне представитель прокуратуры объяснил, что МБХ — это СМИ, принадлежащее „Открытой России“», — сказал Коровайный.

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