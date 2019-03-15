Краснодарский депутат пойдет под суд за репост картинки о росте цен

Депутата будут судить за репост в Facebook Фото: Анна Майорова © URA.RU

Против депутата Ейского районного совета (Краснодарский край) Александра Коровайного завели административное дело по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». Поводом стал репост картинки в Facebook о росте цен.

Изображение со сравнением курса доллара, цен на продукты и бензин в 2009 и 2019 годах, было создано признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»), сообщает телеканал «Дождь». При этом, как отмечается, в материале была ссылка на заблокированный в РФ сайт этой организации.

Сам депутат пояснил журналистам, что картинка была опубликована «МБХ-медиа», и на ней не было каких-либо других символик. Правоохранители объяснили административное преследование так: «На словах мне представитель прокуратуры объяснил, что МБХ — это СМИ, принадлежащее „Открытой России“», — сказал Коровайный.